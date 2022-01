Joakim Kemell (@JYPJyvaskyla) tops the list of international skaters in @NHLCentralScout's Mid-Season Rankings for the 2022 #NHLDraft, followed by No. 2-ranked Juraj Slafkovsky (@HCTPS).



Full Rankings: https://t.co/mkEebrqFtS pic.twitter.com/tDHaYHWCCT