Юров занимает третье место в рейтинге драфта НХЛ — 2022 среди европейских игроков

Центральное скаутское бюро НХЛ опубликовало рейтинг лучших молодых игроков к середине сезона не из Северной Америки.

Фаворитом драфта НХЛ — 2022 из европейских игроков является финский нападающий Йоаким Кемелл. Второе место в рейтинге занимает словацкий форвард Юрай Слафковски. На третьей позиции нападающий «Металлурга» Данила Юров.

Также в рейтинге попали форвард «Омских Крыльев» Иван Мирошниченко (8-е место), а также нападающий «Локомотива» Александр Перевалов.

Драфта НХЛ — 2022 должен пройти с 7 по 8 июля в Монреале.