Плющев считает, что Овечкин в любом состоянии будет помощью для «Вашингтона»

Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев отреагировал на голевую серию российского нападающего «Вашингтона» Александра Овечкина.

«Овечкин никогда не обыграет в одиночку соперников, если ему не будут помогать его партнеры. Поэтому тут все будет зависеть именно от этого. Будет ли текущий сезон удачным для Александра, если он забьёт хотя бы 25 шайб? Даже если он и не сумеет этого сделать, я не скажу, что это был плохой сезон для него. Как-никак ему уже 38 лет, он провел столько лет в сильнейшей хоккейной лиге, и каждый последующий год для него — это уже хорошо», — цитирует Плющева RT.

Гол в ворота «Бостона», который он забил 11 февраля в матче НХЛ, стал для Овечкина 834-м за всю карьеру в лиге. Форвард занимает второе место в списке лучших снайперов в истории лиги, он сократил отставание от рекордсмена Уэйна Гретцки до 60 шайб.