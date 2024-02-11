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Сегодня, 16:42

Плющев считает, что Овечкин в любом состоянии будет помощью для «Вашингтона»

Виктория Кравченко
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Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев отреагировал на голевую серию российского нападающего «Вашингтона» Александра Овечкина.

«Овечкин никогда не обыграет в одиночку соперников, если ему не будут помогать его партнеры. Поэтому тут все будет зависеть именно от этого. Будет ли текущий сезон удачным для Александра, если он забьёт хотя бы 25 шайб? Даже если он и не сумеет этого сделать, я не скажу, что это был плохой сезон для него. Как-никак ему уже 38 лет, он провел столько лет в сильнейшей хоккейной лиге, и каждый последующий год для него — это уже хорошо», — цитирует Плющева RT.

Гол в ворота «Бостона», который он забил 11 февраля в матче НХЛ, стал для Овечкина 834-м за всю карьеру в лиге. Форвард занимает второе место в списке лучших снайперов в истории лиги, он сократил отставание от рекордсмена Уэйна Гретцки до 60 шайб.

В текущем сезоне НХЛ 38-летний россиянин сыграл за «Вашингтон» 47 матчей и набрал 35 (12+23) очков.

Источник: https://russian.rt.com/sport/news/1271482-plyuschev-ovechkin-sostoyanie
Александр Овечкин
ХК Вашингтон Кэпиталз
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«Ванкувер» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
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«Сиэтл» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
«Колорадо» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
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НХЛ: «Вашингтон» — «Ванкувер», «Рейнджерс» — «Калгари». Расписание матчей 11 и 12 февраля
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Хоккей
Столичный дивизион И В П О
1 Рейнджерс 52 33 19 69
2 Каролина 51 30 21 65
3 Филадельфия 53 28 25 62
4 Айлендерс 52 22 30 56
5 Нью-Джерси 50 25 25 54
6 Питтсбург 49 23 26 53
7 Вашингтон 50 23 27 53
8 Коламбус 51 16 35 42
Атлантический дивизион И В П О
1 Бостон 52 32 20 73
2 Флорида 52 33 19 70
3 Тампа-Бэй 53 28 25 61
4 Торонто 50 26 24 60
5 Детройт 51 27 24 60
6 Монреаль 51 21 30 50
7 Баффало 51 22 29 48
8 Оттава 48 21 27 44
Центральный дивизион И В П О
1 Даллас 52 32 20 70
2 Колорадо 53 32 21 68
3 Виннипег 50 31 19 67
4 Сент-Луис 50 27 23 56
5 Нэшвилл 52 27 25 56
6 Миннесота 51 23 28 51
7 Аризона 50 23 27 50
8 Чикаго 52 14 38 31
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Ванкувер 52 34 18 74
2 Вегас 52 31 21 68
3 Эдмонтон 48 30 18 61
4 Лос-Анджелес 49 24 25 58
5 Калгари 52 25 27 55
6 Сиэтл 51 21 30 52
7 Анахайм 51 18 33 38
8 Сан-Хосе 51 14 37 33
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Флорида – Колорадо
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Виннипег – Питтсбург
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Оттава – Торонто
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11.02 03:00
Филадельфия – Сиэтл
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Нэйтан Маккиннон

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Давид Пастрняк

Давид Пастрняк

Бостон

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И Г
Остон Мэттьюс

Остон Мэттьюс

Торонто

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Сэм Райнхарт

Сэм Райнхарт

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Давид Пастрняк

Давид Пастрняк

Бостон

 52 33
И КН
Луи Доминге

Луи Доминге

Рейнджерс

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Ярослав Аскаров

Ярослав Аскаров

Нэшвилл

 2 1.41
Адин Хилл

Адин Хилл

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