Тренер «Флориды» Морис вышел на пятое место по победам в истории НХЛ

«Флорида» дома обыграла «Колорадо» (4:0) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Для главного тренера хозяев Пола Мориса эта победа стала 850-й в тренерской карьере. Он опередил по этому показателю Кена Хичкока (849) и вышел на пятое место среди всех тренеров в истории лиги.

Рекорд по числу выигранных матчей в НХЛ в статусе тренера принадлежит Скотти Боумэну (1244). Второе место занимает Джоель Кенневиль (969), на третьей строчке — Барри Тротц (914), на четвертой — Линди Рафф (859).