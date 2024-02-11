Нападающий «Коламбуса» Чинахов получил травму в матче с «Тампой»

Нападающий «Коламбуса» Егор Чинахов получил травму в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Тампы-Бэй».

Пресс-служба «Блю Джекетс» сообщила, что 23-летний россиянин, покинувший площадку в середине второго периода, не вернется на лед. Хоккеист получил травму верхней части тела после того, как защитник «Тампы-Бэй» Эрик Чернак ударил его клюшкой.

Матч против «Тампы-Бэй» стал для Чинахова 40-м в сезоне-2023/24. У форварда 24 (14+10) очков в нынешнем регулярном чемпионате НХЛ.