«Флорида» — «Колорадо»: видеообзор матча НХЛ

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«Флорида» дома победила «Колорадо» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:0.

Видео лучших моментов встречи опубликовано на YouTube-канале SPORTSNET.

«Флорида» занимает второе место в таблице Восточной конференции НХЛ с 70 очками в 52 матчах.

«Колорадо» идет на четвертой строчке «Запада» с 68 очками в 53 играх.