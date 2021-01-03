Торторелла оценил ситуацию с контрактом Дюбуа, вспомнив Панарина и Бобровского

Главный тренер «Коламбуса» Джон Торторелла оценил ситуацию с контрактом нападающего Пьер-Люка Дюбуа. Канадец вел долгие и сложные переговоры, подписав, в итоге соглашение на два сезона со средней зарплатой в 5 миллионов долларов.

После этого появилась информация, что Дюбуа намерен сменить клуб и просить обмена. Торторелла отметил, что клуб будет действовать в этой ситуации также, как он действовал в случае с бывшими лидерами команды Артемием Панариным и Сергеем Бобровским, сообщает в Twitter журналист Аарон Порцлайн.

Перед началом прошлого сезона россияне были в статусе свободных агентов. Клуб предлагал им большие контракты, но они предпочли сменить команду.

В минувшем сезоне 22-летний Дюбуа принял участие в 70 встречах регулярного чемпионата НХЛ, забросив 18 шайб и отдав 31 результативную передачу. В плей-офф канадский нападающий отыграл 10 матчей, забросив 4 шайбы и отдав 6 результативных передач.