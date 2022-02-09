Торопченко на год продлил контракт с «Сент-Луисом»

Нападающий Алексей Торопченко подписал новый контракт с «Сент-Луисом». Он продлил соглашение с клубом еще на год, сообщает пресс-служба команды.

В следующем сезоне зарплата игрока составит 750 тысяч долларов.

Alexei Toropchenko has signed a one-year, two-way contract extension. https://t.co/4y5x8nCApQ #stlblues — St. Louis Blues (@StLouisBlues) February 9, 2022

22-летний российский форвард в этом сезоне дебютировал в НХЛ. Всего он провел в лиге 5 матчей.

Торопченко был выбран «Сент-Луисом» на драфте-2017 в четвертом раунде под общим 117-м номером.