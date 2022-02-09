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Сегодня, 19:25

Нападающий «Вашингтона» Манта возобновил тренировки после травмы

Нападающий «Вашингтона» начал первые тренировки после травмы
Иван Шитик
Корреспондент

Нападающий «Вашингтона» Энтони Манта возобновил тренировки после травмы. Пока он занимается по индивидуальной программе, сообщает пресс-служба клуба.

В ноябре хоккеист перенес операцию на плече.

Он получил повреждение по ходу матча регулярного чемпионата НХЛ против «Флорида» (4:5 ОТ).

Всего в текущем сезоне 27-летний канадец записал на свой счет 6 (2+4) очков в 10 матчах

Энтони Манта
ХК Вашингтон Кэпиталз
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2 Рейнджерс 47 30 17 64
3 Питтсбург 47 28 19 64
4 Вашингтон 48 25 23 59
5 Коламбус 44 21 23 43
6 Айлендерс 39 16 23 38
7 Филадельфия 45 15 30 38
8 Нью-Джерси 47 16 31 37
Атлантический дивизион И В П О
1 Флорида 47 32 15 69
2 Тампа-Бэй 46 30 16 66
3 Торонто 43 30 13 63
4 Бостон 44 26 18 55
5 Детройт 47 20 27 46
6 Оттава 42 16 26 36
7 Баффало 45 14 31 35
8 Монреаль 45 8 37 23
Центральный дивизион И В П О
1 Колорадо 44 32 12 68
2 Нэшвилл 46 28 18 60
3 Миннесота 42 28 14 59
4 Сент-Луис 44 26 18 57
5 Даллас 43 23 20 48
6 Виннипег 43 19 24 45
7 Чикаго 46 16 30 39
8 Аризона 46 11 35 26
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 47 28 19 59
2 Лос-Анджелес 47 24 23 55
3 Анахайм 48 23 25 55
4 Калгари 42 23 19 52
5 Эдмонтон 43 23 20 49
6 Сан-Хосе 46 22 24 48
7 Ванкувер 47 21 26 48
8 Сиэтл 46 15 31 34
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Бостон – Питтсбург
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Монреаль – Нью-Джерси
 1 : 7
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Вашингтон – Коламбус
 4 : 5
9.02 04:00
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9.02 05:00
Эдмонтон – Вегас
 0 : 4
9.02 06:00
Ванкувер – Аризона
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Вратари (КН)
И О
Джонатан Юбердо

Джонатан Юбердо

Флорида

 47 64
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 43 63
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 42 60
И Г
Крис Крайдер

Крис Крайдер

Рейнджерс

 47 33
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 43 32
Остон Мэттьюс

Остон Мэттьюс

Торонто

 40 31
И КН
Вилле Хуссо

Вилле Хуссо

Сент-Луис

 15 1.9
Игорь Шестеркин

Игорь Шестеркин

Рейнджерс

 29 2.09
Фредерик Андерсен

Фредерик Андерсен

Каролина

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