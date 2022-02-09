Нападающий «Вашингтона» Манта возобновил тренировки после травмы

Нападающий «Вашингтона» Энтони Манта возобновил тренировки после травмы. Пока он занимается по индивидуальной программе, сообщает пресс-служба клуба.

В ноябре хоккеист перенес операцию на плече.

Он получил повреждение по ходу матча регулярного чемпионата НХЛ против «Флорида» (4:5 ОТ).

Всего в текущем сезоне 27-летний канадец записал на свой счет 6 (2+4) очков в 10 матчах