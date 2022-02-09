Маршан может быть дисквалифицирован за свой поступок в матче с «Питтсбургом»

Дисциплинарный комитет НХЛ рассмотрит поступок нападающего «Бостона» Брэда Маршана в матче регулярного чемпионата против «Питтсбурга». Он может получить долгосрочную дисквалификацию, сообщает журналист Эллиотт Фридман.

Форвард «Бостона» в концовке матча получил 7 минут штрафа за грубость и попытку нанесения травмы вратарю соперника Тристану Джерри.

В ходе инцидента игрок «Брюинз» сбил вратаря с ног, а позже, когда его уже сдерживал лайнсмен, нанес Джерри удар клюшкой по маске.

Ранее, во втором периоде, у игроков уже было столкновение — Маршан сбил шайбу с клюшки Джерри, который собирался подарить ее болельщику.