«Торонто» — «Ванкувер»: видеообзор матча НХЛ

«Торонто» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл «Ванкувер» со счетом 5:2.

Видео лучших моментов игры опубликовано на YouTube-канале SPORTSNET.

После этого матча «Торонто» с 18 очками занимает пятое место в Восточной конференции, «Ванкувер» с 21 очком — на второй строчке.

НХЛ: новости и результаты игр, календарь и обзоры матчей, прогнозы на сезон и статистика в актуальном виде на сайте