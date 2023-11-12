«Тампа» — «Каролина»: видеообзор матча НХЛ

«Каролина» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграла «Тампу» со счетом 4:0.

Видео лучших моментов игры опубликовано на YouTube-канале SPORTSNET.

После этого матча «Каролина» с 18 очками занимает четвертое место в Восточной конференции, «Тампа» с 16 очками — на девятой строчке.

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