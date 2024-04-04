«Рейнждерс» — «Нью-Джерси»: видеообзор матча

«Рейнджерс» обыграли «Нью-Джерси» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:3. «Дэвилз» потерпели третье поражение подряд.

Видео лучших моментов игры опубликовано на YouTube-канале SPORTSNET.

Российский нападающий Артемий Панарин забросил одну шайбу и сделал одну голевую передачу. Его признали третьей звездой встречи. Теперь у него 110 (45+65) очков в этом сезоне. Голкипер Игорь Шестеркин отразил 17 из 20 бросков по своим воротам.

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