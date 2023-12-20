«Торонто» — «Рейнджерс»: видеообзор матча НХЛ

«Торонто» дома проиграл «Рейнджерс» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 2:5.

У «Мэйпл Ливз» дубль оформил Остон Мэттьюс. У команды из Нью-Йорка забили Мика Зибанеджад (дубль), Алексис Лафренье, Брэйден Шнайдер и Артемий Панарин.

Видео лучших моментов игры опубликовано на YouTube-канале SPORTSNET.

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