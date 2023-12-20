«Каролина» — «Вегас»: видеообзор матча НХЛ

«Каролина» на домашнем льду обыграла «Вегас» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 6:3.

За «Харрикейнз» голами отметились Андрей Свечников, Джордан Стаал, Йеспери Котканиеми, Майкл Бантинг, Сет Джарвис и Брэди Шей. У «Голден Найтс» забили Вильям Каррье (дубль) и Джек Айкел.

Видео лучших моментов игры опубликовано на YouTube-канале SPORTSNET.

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