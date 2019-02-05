"Торонто" разгромил "Анахайм", Юнссон набрал 4 очка

"Торонто" обыграл "Анахайм" в матче регулярного чемпионата НХЛ - 6:1. Нападающий "Мэйпл Ливз" Андреас Юнссон набрал в этой игре 4 (2+2) очка.

Защитник "Торонто" Никита Зайцев провел на площадке 20 минут 30 секунд и завершил встречу с показателем "-1".

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Торонто" - "Анахайм" - 6:1 (0:0, 3:0, 3:1)

Голы: Таварес - 31 (Юнссон, Готье), 23:02 - 1:0. Юнссон - 11 (Марло, Маззин), 33:40 - 2:0. Маззин - 5 (бол., Гардинер, Юнссон), 39:57 - 3:0. Ракелль - 9 (Линдхольм, Мэнсон), 42:45 - 3:1. Браун - 5 (Нюландер, Маззин), 43:16 - 4:1. Нюландер - 2 (Хаймэн), 46:04 - 5:1. Юнссон - 12 (Хаймэн, Таварес), 54:51 - 6:1.

Вратари: Андерсен - Гибсон (Джонсон, 46:22).

Штраф: 2 - 6.

Броски: 44 (13+19+12) - 25 (8+10+7).

Наши: Зайцев (20.30/2/-1) - -.

5 февраля. Торонто. Scotiabank Arena.