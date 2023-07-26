«Торонто» поместил вратаря Мюррея в долгосрочный список травмированных

«Торонто» поместил канадского вратаря Мэттью Мюррея в долгосрочный список травмированных (LTIR).

Канадский клуб объявил, что голкипер выбыл на неопределенный срок. Таким образом, его зарплата в размере 4,687 миллиона долларов не будет учитываться под потолком зарплат.

Ранее российский голкипер Илья Самсонов по результатам арбитража получил годичный контракт с «Торонто» на 3,55 миллиона долларов.