Беттмэн — о смерти владельца «Чикаго» Вирца: «Нам будет его очень не хватать»
Комиссионер НХЛ Гэри Беттмэн выразил соболезнования в связи со смертью владельца «Чикаго» Роки Вирца.
«Семья НХЛ глубоко опечалена внезапной кончиной Вирца. Преданный семье и «Чикаго», Роки был уроженцем Чикаго и опытным бизнесменом. Роки взял «Блэкхокс» под свой контроль в 2007 году и почти сразу восстановил страсть и приверженность этой легендарной франшизе из «Оригинальной шестерки».
Сосредоточенность Роки на взаимодействии с болельщиками клуба и улучшении игры команды на льду возродила любовь фанатов «Чикаго» к своей команде и позволила создать современную династию. Роки был моим дорогим другом, к которому я постоянно обращался за советом. Он был уважаемым членом исполнительного комитета совета руководителей лиги, чью мудрость и дух товарищества ценили его коллеги-владельцы.
НХЛ выражает свои искренние соболезнования жене Роки Мэрилин, его детям Дэнни, Кендалл и Хиллари, дочери Мэрилин Элизабет и их шестерым внукам. Нам будет его очень не хватать», — приводит слова Беттмэна сайт НХЛ.
Семья Вирц владеет «Чикаго Блэкхокс» с 1954 года. Роки с 2007 года занимал пост председателя клуба.
|Столичный дивизион
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|Айлендерс
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|2
|Вашингтон
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|Каролина
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|4
|Коламбус
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|5
|Нью-Джерси
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|6
|Питтсбург
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|7
|Рейнджерс
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|8
|Филадельфия
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|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Баффало
|0
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|2
|Бостон
|0
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|0
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|3
|Детройт
|0
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|0
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|4
|Монреаль
|0
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|0
|0
|5
|Оттава
|0
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|0
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|6
|Тампа-Бэй
|0
|0
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|7
|Торонто
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|8
|Флорида
|0
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|0
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|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Аризона
|0
|0
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|0
|2
|Виннипег
|0
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|0
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|3
|Даллас
|0
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|0
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|4
|Колорадо
|0
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|5
|Миннесота
|0
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|0
|0
|6
|Нэшвилл
|0
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|0
|0
|7
|Сент-Луис
|0
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|0
|0
|8
|Чикаго
|0
|0
|0
|0
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Анахайм
|0
|0
|0
|0
|2
|Ванкувер
|0
|0
|0
|0
|3
|Вегас
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|0
|0
|4
|Калгари
|0
|0
|0
|0
|5
|Лос-Анджелес
|0
|0
|0
|0
|6
|Сан-Хосе
|0
|0
|0
|0
|7
|Сиэтл
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|0
|0
|0
|8
|Эдмонтон
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|0
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|11.10
|00:30
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Тампа-Бэй – Нэшвилл
|- : -
|11.10
|03:00
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Питтсбург – Чикаго
|- : -
|11.10
|05:30
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Вегас – Сиэтл
|- : -