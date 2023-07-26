Ткачак: «Флорида» была очень близка к победе в финале Кубка Стэнли-2023»
Нападающий «Флориды» Мэттью Ткачак считает, что команда была близка к завоеванию Кубка Стэнли в 2023 году.
«Я сейчас могу рассказывать о том, как все прекрасно получилось для меня, и это было легко, но в глубине души понимаю, что мы были очень близки. Поэтому нужно продолжать стремиться к нашей цели — это у нас на уме в следующем сезоне. Наша задача в новом сезоне — это, вероятно, начать его лучше, чем прошлый чемпионат, затем вернуться в плей-офф и постараться повторить то, что мы сделали», — приводит слова Ткачака The Score.
Действующим обладателем Кубка Стэнли является «Вегас», который в финальной серии обыграл «Флориду» (4-1).
Сезон НХЛ-2023/24 стартует в ночь на 11 октября по московскому времени. В первый день «Вегас» сыграет с «Сиэтлом», «Нэшвилл» встретится с «Тампой», а «Чикаго» — с «Питтсбургом».
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Айлендерс
|0
|0
|0
|0
|2
|Вашингтон
|0
|0
|0
|0
|3
|Каролина
|0
|0
|0
|0
|4
|Коламбус
|0
|0
|0
|0
|5
|Нью-Джерси
|0
|0
|0
|0
|6
|Питтсбург
|0
|0
|0
|0
|7
|Рейнджерс
|0
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|0
|8
|Филадельфия
|0
|0
|0
|0
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Баффало
|0
|0
|0
|0
|2
|Бостон
|0
|0
|0
|0
|3
|Детройт
|0
|0
|0
|0
|4
|Монреаль
|0
|0
|0
|0
|5
|Оттава
|0
|0
|0
|0
|6
|Тампа-Бэй
|0
|0
|0
|0
|7
|Торонто
|0
|0
|0
|0
|8
|Флорида
|0
|0
|0
|0
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Аризона
|0
|0
|0
|0
|2
|Виннипег
|0
|0
|0
|0
|3
|Даллас
|0
|0
|0
|0
|4
|Колорадо
|0
|0
|0
|0
|5
|Миннесота
|0
|0
|0
|0
|6
|Нэшвилл
|0
|0
|0
|0
|7
|Сент-Луис
|0
|0
|0
|0
|8
|Чикаго
|0
|0
|0
|0
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Анахайм
|0
|0
|0
|0
|2
|Ванкувер
|0
|0
|0
|0
|3
|Вегас
|0
|0
|0
|0
|4
|Калгари
|0
|0
|0
|0
|5
|Лос-Анджелес
|0
|0
|0
|0
|6
|Сан-Хосе
|0
|0
|0
|0
|7
|Сиэтл
|0
|0
|0
|0
|8
|Эдмонтон
|0
|0
|0
|0
|11.10
|00:30
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Тампа-Бэй – Нэшвилл
|- : -
|11.10
|03:00
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Питтсбург – Чикаго
|- : -
|11.10
|05:30
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Вегас – Сиэтл
|- : -