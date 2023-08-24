«Торонто» подписал с Мэттьюсом контракт на 53 миллиона долларов

«Торонто» объявил на официальном сайте о подписании нового контракта с нападающим Остоном Мэттьюсом. 25-летний американец подписал четырехлетнее соглашение на 53 миллиона долларов.

Среднегодовая зарплата (кэпхит) Мэттьюса составит 13,25 миллиона долларов, что является самым высоким показателем в НХЛ. Ранее крупнейший кэпхит был у форварда «Колорадо» Нэйтана Маккиннона — 12,6 миллиона долларов.

Мэттьюс был выбран «Торонто» под первым номером драфта в 2016 году. В сезоне-2022/23 американец набрал 85 (40+45) очков в 74 матчах регулярного чемпионата НХЛ и 11 (5+6) очков в 11 играх плей-офф.