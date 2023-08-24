Агент Квартальнов: «Пара клубов НХЛ решили, что не будут драфтовать русских»

Хоккейный агент Никита Квартальнов в интервью «СЭ» рассказал о том, как клубы НХЛ относятся к драфту российских хоккеистов.

— Были ли клубы НХЛ, которые принципиально не хотели драфтовать игроков из России?

— Демонстративно об этом не говорили. Но есть пара клубов, которые внутри организации приняли решение, что русских выбирать не будут.