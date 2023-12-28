«Торонто» — «Оттава»: видеообзор матча НХЛ

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«Оттава» победила «Торонто» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:2.

Видео лучших моментов встречи опубликовано на YouTube-канале SPORTSNET.

«Торонто» занимает пятое место в таблице Восточной конференции НХЛ с 40 очками в 32 матчах.

«Оттава» идет на последней, 16-й строчке с 26 очками в 30 играх.