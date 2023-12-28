«Айлендерс» — «Питтсбург»: видеообзор матча НХЛ

«Питтсбург» разгромил «Айлендерс» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 7:0.

Видео лучших моментов встречи опубликовано на YouTube-канале SPORTSNET.

«Питтсбург» поднялся на 11-е место в таблице Восточной конференции НХЛ с 36 очками в 33 матчах.

«Айлендерс» идут на четвертой строчке с 41 очком в 34 играх.