7:0! «Питтсбург» разгромил «Айлендерс», Малкин оформил дубль

«Айлендерс» на своем льду крупно проиграли «Питтсбургу» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 0:7.

Российский нападающий «Пингвинз» Евгений Малкин оформил дубль.

Российский голкипер островитян Илья Сорокин пропустил 6 шайб во втором периоде, отразив 19 из 25 бросков. Затем его заменил Семен Варламов, который за 20 минут отразил 6 из 7 бросков.

«Айлендерс» с 41 очком занимают 4-е место в Восточной конференции. «Питтсбург» идет на 11-й строчке — 36 очков.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Айлендерс» — «Питтсбург» — 0:7 (0:0, 0:6, 0:1)

Голы: Ракелль — 2 (Гюнцель, Петтерссон), 26:44 — 0:1. Гюнцель — 15 (Летанг, Петтерссон), 30:15 — 0:2. Гюнцель — 16 (Ракелль, Летанг), 30:27 — 0:3. Малкин — 12 (Рил. Смит, Летанг), 32:48 — 0:4. Малкин — 13 (Летанг, Петтерссон), 36:06 — 0:5. Зогорна — 4 (Пуустинен, Летанг), 37:13 — 0:6. Пуустинен — 1 (Летанг, Петтерссон), 49:48 — 0:7.

Вратари: Сорокин (Варламов, 40:00) — Джерри.

Штраф: 6 — 4.

Броски: 20 (4+7+9) — 32 (5+20+7).

Наши: Романов (22.23/2/-3) — Малкин (17.48/5/+2).

28 декабря. Нью-Йорк. UBS Arena. 17255 зрителей.