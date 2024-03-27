«Торонто» — «Нью-Джерси»: видеообзор матча НХЛ

«Торонто» дома проиграл «Нью-Джерси» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:6.

У «Дэвилз» голами отметились Люк Хьюз, Нико Хишир, Тимо Майер, Макс Уиллман и Джек Хьюз (дубль). За «Мэйпл Ливз» забили Тайлер Бертуцци, Вильям Нюландер и Остон Мэттьюс.

Видео лучших моментов игры опубликовано на YouTube-канале SPORTSNET.

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