«Виннипег» — «Эдмонтон»: видеообзор матча НХЛ

«Виннипег» дома не смог обыграть «Эдмонтон» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:4 ОТ.

У «Ойлерз» голами отметились Леон Драйзайтль, Коннор Браун, Райн Нюджент-Хопкинс и Зак Хаймэн. За «Джетс» забили Мэйсон Эпплтон, Бренден Диллон и Шон Монахан.

Видео лучших моментов игры опубликовано на YouTube-канале SPORTSNET.

НХЛ: новости и результаты игр, календарь и обзоры матчей, прогнозы на сезон и статистика в актуальном виде на сайте