«Аризона» выиграла у «Коламбуса»

«Аризона» на своем льду обыграла «Коламбус» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 6:2.

Форвард «Койотс» Джошуа Доан забросил две шайбы. Голкипер команды Карел Веймелка отметился одной результативной передачей, когда его команда играла в меньшинстве.

«Аризона» набрала 65 очков и занимает 13-е место в Западной конференции. «Коламбус» идет на 16-й строчке в Восточной конференции.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Аризона» — «Коламбус» — 6:2 (0:1, 2:1, 4:0)

Голы: Дженнер — 22 (бол., Годро, Веренски), 11:45 — 0:1. Маччелли — 13 (бол., Дурзи, Келлер), 34:55 — 1:1. Доан — 1, 36:33 — 2:1. Веренски — 6 (бол., Дженнер, Годро), 39:21 — 2:2. Доан — 2 (Маччелли, Кессельринг), 51:32 — 3:2. Бьюгстад — 19 (Шмальц, Дурзи), 54:49 — 4:2. Шмальц — 20 (мен., Веймелка), 56:02 — 5:2. Гюнтер — 12 (мен.), 59:49 — 6:2.

Вратари: Веймелка — Мерзликинс.

Штраф: 23 — 19.

Броски: 35 (11+12+12) — 26 (16+4+6).

Наши: — - Воронков (15.30/4/-1), Марченко (16.29/3/-3), Проворов (20.53/1/0).

27 марта. Темпе. Mullett Arena.