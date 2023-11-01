Пол Штястны объявил о завершении карьеры в 37 лет

Американский нападающий «Каролины» Пол Штястны объявил о завершении профессиональной карьеры.

«Я не стал делать никаких заявлений, но в начале сентября мы решили, что пора заканчивать. Я ничего не писал в социальных сетях. Я как тихо пришел в лигу и тихо ухожу из нее. Мне это нравится. Близкие мне люди знали о моем решении, и в конце концов это выплыло наружу. Конечно, я советовался с отцом (Петер Штястны, — прим. «СЭ»). Он всегда говорит: «Убери эмоции, подойди к делу с ясной головой». Мы оба довольно спокойны, когда дело доходит до принятия подобных решений. Для нас очень важно было уйти самим», — приводит слова Штястны сайт НХЛ.

37-летний форвард провел в НХЛ 17 сезонов. Он был выбран «Колорадо» во втором раунде драфта 2005 года. Штястны сыграл 1145 матчей в регулярном чемпионате НХЛ и набрал 822 (293+529) очка, также на его счету 73 (30+43) очка в 118 играх плей-офф.

Форвард выступал за такие команды, как «Эвеланш», «Сент-Луис», «Виннипег», «Вегас» и «Каролина».

В составе сборной США Штястны выиграл серебро Олимпиады-2010 и бронзу чемпионата мира-2013.