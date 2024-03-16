«Торонто» встретится с «Каролиной» в матче регулярного чемпионата НХЛ в ночь на 17 марта. Игра состоится на многофункциональной крытой арене «Скоушабэнк-арена» в Торонто (Канада) и начнется в 02.00 по московскому времени.

За ключевыми событиями противостояния «Торонто» — «Каролина» можно следить в матч-центре на сайте «СЭ». В России официальной трансляции НХЛ нет. Бесплатно в прямом эфире игру можно посмотреть в социальной сети «ВКонтакте» в тематических пабликах.

«Мэйпл Лифс» набрали 84 очка и занимают 5-е место в Восточной конференции. «Харрикейнз» с 86 баллами располагается на 4-й строчке «Востока».

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