«Айлендерс» — «Оттава»: видеообзор матча НХЛ

«Оттава» обыграла «Айлендерс» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:3 ОТ. Игра прошла 16 марта в Нью-Йорке.

Видео лучших моментов встречи опубликовано на YouTube-канале SPORTSNET.

«Айлендерс» занимают девятое место в Восточной конференции, набрав 73 очка в 66 матчах. «Оттава» идет 15-й с 60 очками в 65 встречах.