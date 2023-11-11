«Торонто» по буллитам обыграл «Калгари». Задоров забросил одну шайбу
«Торонто» обыграл «Калгари» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:4 Б. Победный буллит на счету форварда Макса Доми.
Российский защитник «Флэймз» Никита Задоров отметился одной заброшенной передачей.
«Торонто» набрал 16 очков и занимает 7-е место в Восточной конференции. «Калгари» идет на 14-й строчке — 10 очков.
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Торонто» — «Калгари» — 5:4 Б (2:1, 2:2, 0:1, 0:0, 1:0)
Голы: Нюландер — 8 (бол.), 3:01 — 1:0. Зари — 2 (Кадри), 7:02 — 1:1. Ярнкрок — 4 (Доми, Робертсон), 8:18 — 2:1. Нюландер — 9 (мен.), 21:06 — 3:1. Таварес — 6 (Нюландер, Райлли), 24:45 — 4:1. Задоров — 1 (Манджапане, Юбердо), 25:33 — 4:2. Грир — 2 (Уигар, Андерссон), 32:22 — 4:3. Поспишил — 2 (Баклунд, Коулмэн), 43:22 — 4:4.
Победный буллит: Доми.
Вратари: Уолл — Владарж.
Штраф: 6 — 4.
Броски: 36 (8+14+11+3) — 28 (11+8+3+6).
Наши: — - Задоров (15.33/2/+1).
11 ноября. Торонто. Scotiabank Arena. 18939 зрителей.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Рейнджерс
|13
|10
|3
|21
|2
|Каролина
|14
|8
|6
|16
|3
|Нью-Джерси
|13
|7
|6
|15
|4
|Вашингтон
|12
|6
|6
|14
|5
|Айлендерс
|12
|5
|7
|13
|6
|Питтсбург
|12
|6
|6
|12
|7
|Филадельфия
|13
|5
|8
|11
|8
|Коламбус
|13
|4
|9
|11
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Бостон
|13
|11
|2
|23
|2
|Флорида
|13
|8
|5
|17
|3
|Детройт
|14
|7
|7
|16
|4
|Тампа-Бэй
|14
|6
|8
|16
|5
|Торонто
|14
|7
|7
|16
|6
|Баффало
|14
|7
|7
|15
|7
|Монреаль
|13
|6
|7
|14
|8
|Оттава
|12
|5
|7
|10
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Даллас
|12
|8
|4
|17
|2
|Колорадо
|12
|8
|4
|16
|3
|Виннипег
|13
|7
|6
|16
|4
|Сент-Луис
|12
|6
|6
|13
|5
|Аризона
|13
|6
|7
|13
|6
|Миннесота
|14
|5
|9
|12
|7
|Чикаго
|12
|5
|7
|10
|8
|Нэшвилл
|13
|5
|8
|10
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|14
|11
|3
|23
|2
|Ванкувер
|13
|10
|3
|21
|3
|Лос-Анджелес
|13
|8
|5
|19
|4
|Анахайм
|12
|7
|5
|14
|5
|Сиэтл
|14
|5
|9
|13
|6
|Калгари
|13
|4
|9
|10
|7
|Эдмонтон
|12
|2
|10
|5
|8
|Сан-Хосе
|13
|2
|11
|5
|11.11
|03:00
|
Флорида – Каролина
|5 : 2
|11.11
|03:00
|
Торонто – Калгари
|5 : 4 Б
|11.11
|03:00
|
Нью-Джерси – Вашингтон
|2 : 4
|11.11
|03:00
|
Баффало – Миннесота
|3 : 2
|11.11
|06:00
|
Вегас – Сан-Хосе
|- : -
|11.11
|06:00
|
Анахайм – Филадельфия
|- : -
|11.11
|21:00
|
Детройт – Коламбус
|- : -
|И
|О
|
|
Элиас Петтерссон
Ванкувер
|13
|24
|
|
Никита Кучеров
Тампа-Бэй
|14
|23
|
|
Артемий Панарин
Рейнджерс
|13
|22
|И
|Г
|
|
Остон Мэттьюс
Торонто
|14
|13
|
|
Никита Кучеров
Тампа-Бэй
|14
|11
|
|
Кайл Коннор
Виннипег Джетс
|13
|11
|И
|КН
|
|
Луи Доминге
Рейнджерс
|1
|1
|
|
Джереми Суэймен
Бостон
|6
|1.48
|
|
Тэтчер Демко
Ванкувер
|9
|1.6