Три очка Кучерова помогли «Тампе» обыграть «Колорадо»

«Тампа» на своем льду выиграла у «Колорадо» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 6:3. «Лайтнинг» одержали третью победу подряд.

Российский нападающий хозяев Никита Кучеров забросил две шайбы и сделал одну голевую передачу.

«Тампа» набрала 65 очков и поднялась на 5-е место в Восточной конференции. «Колорадо» занимает 3-е место в Западной конференции — 70 очков.