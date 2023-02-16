«Торонто» переиграл «Чикаго». Самсонов сделал 27 сэйвов

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«Торонто» выиграл у «Чикаго» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:2. «Блэкхокс» потерпели третье поражение подряд.

Российский голкипер «Мэйпл Ливз» Илья Самсонов отразил 27 из 29 бросков по своим воротам.

«Торонто» идет на 4-м месте в Восточной конференции — 74 очка. «Чикаго» — последний в Западной конференции — 37 очков.