«Оттава» — «Сиэтл»: видеообзор матча НХЛ

«Оттава» одержала победу над «Сиэтлом» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 2:0.

Видео лучших моментов игры опубликовано на YouTube-канале SPORTSNET.

«Оттава» набрала 18 очков, но осталась на последнем месте в Восточной конференции — 18 очков. «Сиэтл» идет на 11-й строчке — 22 очка.

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