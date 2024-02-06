«Айлендерс» обыграли «Торонто», Сорокин отразил 34 броска

«Айлендерс» на выезде обыграли «Торонто» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:2.

У гостей забросили Мэтью Барзал, Кайл Маклин и Пьер Энгвалль, у хозяев отличились Митч Марнер и Джон Таварес.

Вратарь «Айлендерс» Илья Сорокин отразил 34 броска, голкипер «Торонто» Илья Самсонов отбил 26 бросков.

«Айлендерс» занимают девятое место в таблице Восточной конференции НХЛ с 54 очками в 50 матчах, «Торонто» идет на шестой строчке с 58 очками в 48 играх.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Торонто» — «Айлендерс» — 2:3 (0:1, 1:1, 1:1)

Голы: Барзал — 14 (Райлли, Ли), 10:31 — 0:1. Марнер — 21 (Таварес, Мэттьюс), 20:50 — 1:1. Маклин — 1 (Клаттербак), 22:50 — 1:2. Таварес — 14 (бол., Райлли, Нюландер), 55:12 — 2:2. Энгвалль — 6 (Нельсон, Палмиери), 57:58 — 2:3.

Вратари: Самсонов (58:19) — Сорокин.

Штраф: 11 — 11.

Броски: 37 (11+10+16) — 29 (13+9+7).

Наши: — - Романов (18.25/0/+2).

6 февраля. Торонто. Scotiabank Arena. 18 365 зрителей.