Вратарь «Колорадо» Георгиев признан третьей звездой матча с «Рейнджерс»

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Вратарь «Колорадо» Александр Георгиев признан третьей звездой матча регулярного чемпионата НХЛ против «Рейнджерс» (1:2 ОТ).

Россиянин отразил 28 бросков соперника.

Первой звездой встречи стал голкипер «Рейнджерс» Джонатан Куик, отбивший 31 бросок.

Вторая звезда матча — нападающий команды из Нью-Йорка Алексис Лафренье, который забросил победную шайбу в овертайме.