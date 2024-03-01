«Торонто» без Самсонова победил «Аризону»

«Торонто» обыграл «Баффало» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:2. Для «Койотс» это 14-е поражение подряд.

Российский голкипер «Мэйпл Лифс» Илья Самсонов провел всю встречу на скамейке запасных.

«Торонто» набрал 76 очков и занимает 5-е место в Восточной конференции. «Аризона» идет на 13-й строчке в Западной конференции — 51 очко.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Торонто» — «Аризона» — 4:2 (1:0, 2:1, 1:1)

Голы: Найз — 11 (Марнер), 13:04 — 1:0. Бертуцци — 12 (Лагессон, Нюландер), 21:05 — 2:0. Мэттьюс — 53 (Нюландер, Найз), 33:12 — 3:0. Керфут — 10 (мен.), 34:39 — 3:1. Кули — 9 (Маччелли, Вялимяки), 49:52 — 3:2. Нюландер — 32 (п.в., Кампф), 59:00 — 4:2.

Вратари: Уолл — Ингрэм (58:04 — 59:00, 59:08).

Штраф: 5 — 17.

Броски: 26 (8+14+4) — 32 (9+10+13).

1 марта. Торонто. Scotiabank Arena. 18662 зрителя.