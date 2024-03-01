Хет-трик Гики принес «Бостону» победу над «Вегасом»
«Бостон» выиграл у «Вегаса» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:4. «Брюинз» прервали свою неудачную серию из трех поражений.
Канадский форвард Морган Гики оформил хет-трик и стал первой звездой встречи.
«Бостон» с 84 очками лидирует в Восточной конференции. «Вегас» идет пятым в Западной конференции — 73 очка.
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Бостон» — «Вегас» — 5:4 (3:0, 1:3, 1:1)
Голы: Гики — 11 (Фредерик), 14:34 — 1:0. Боквист — 4 (Лауко, Шаттенкирк), 15:04 — 2:0. Гики — 12 (Пастрняк, Хейнен), 16:54 — 3:0. Коттер — 7 (Руа, Теодор), 21:48 — 3:1. Пьетранджело — 5 (Маршессо, Бриссон), 26:57 — 3:2. Гики — 13 (Пастрняк, Грызлик), 36:32 — 4:2. Амадио — 11 (Стивенсон, Макнэбб), 37:46 — 4:3. Стивенсон — 13 (мен., Уайтклауд), 45:01 — 4:4. Лорей — 4 (бол., Шаттенкирк, Койл), 55:23 — 5:4.
Вратари: Суэймен — Хилл (58:09).
Штраф: 4 — 4.
Броски: 32 (16+7+9) — 36 (8+15+13).
Наши: — - Барбашев (15.33/0/0).
1 марта. Бостон. TD Garden. 17850 зрителей.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Рейнджерс
|60
|40
|20
|83
|2
|Каролина
|60
|36
|24
|78
|3
|Филадельфия
|60
|31
|29
|69
|4
|Нью-Джерси
|59
|30
|29
|64
|5
|Айлендерс
|59
|25
|34
|64
|6
|Вашингтон
|58
|27
|31
|63
|7
|Питтсбург
|56
|27
|29
|62
|8
|Коламбус
|59
|19
|40
|48
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Флорида
|60
|40
|20
|84
|2
|Бостон
|61
|35
|26
|84
|3
|Торонто
|59
|34
|25
|76
|4
|Детройт
|60
|33
|27
|72
|5
|Тампа-Бэй
|62
|32
|30
|70
|6
|Баффало
|60
|28
|32
|60
|7
|Монреаль
|60
|23
|37
|55
|8
|Оттава
|57
|25
|32
|53
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Даллас
|62
|36
|26
|81
|2
|Виннипег
|58
|37
|21
|79
|3
|Колорадо
|60
|36
|24
|77
|4
|Нэшвилл
|61
|34
|27
|70
|5
|Сент-Луис
|59
|30
|29
|63
|6
|Миннесота
|60
|28
|32
|62
|7
|Аризона
|59
|23
|36
|51
|8
|Чикаго
|59
|15
|44
|35
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Ванкувер
|61
|38
|23
|83
|2
|Вегас
|60
|33
|27
|73
|3
|Эдмонтон
|57
|35
|22
|72
|4
|Лос-Анджелес
|58
|29
|29
|68
|5
|Калгари
|59
|29
|30
|63
|6
|Сиэтл
|58
|25
|33
|61
|7
|Анахайм
|58
|20
|38
|43
|8
|Сан-Хосе
|57
|15
|42
|35
|1.03
|03:00
|
Тампа-Бэй – Баффало
|2 : 3 ОТ
|1.03
|03:00
|
Флорида – Монреаль
|4 : 3 Б
|1.03
|03:00
|
Торонто – Аризона
|4 : 2
|1.03
|03:00
|
Коламбус – Каролина
|2 : 4
|1.03
|03:00
|
Детройт – Айлендерс
|3 : 5
|1.03
|03:00
|
Бостон – Вегас
|5 : 4
|1.03
|04:00
|
Нэшвилл – Миннесота
|6 : 1
|1.03
|04:00
|
Даллас – Виннипег
|4 : 1
|1.03
|05:00
|
Чикаго – Колорадо
|- : -
|1.03
|06:00
|
Ванкувер – Лос-Анджелес
|- : -
|1.03
|06:00
|
Сиэтл – Питтсбург
|- : -
|1.03
|06:30
|
Сан-Хосе – Анахайм
|- : -
|И
|О
|
|
Никита Кучеров
Тампа-Бэй
|61
|104
|
|
Нэйтан Маккиннон
Колорадо
|60
|98
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|55
|94
|И
|Г
|
|
Остон Мэттьюс
Торонто
|58
|53
|
|
Сэм Райнхарт
Флорида
|60
|41
|
|
Зак Хаймэн
Эдмонтон
|56
|41
|И
|КН
|
|
Луи Доминге
Рейнджерс
|1
|1
|
|
Ярослав Аскаров
Нэшвилл
|2
|1.41
|
|
Спенсер Мартин
Каролина
|5
|1.97