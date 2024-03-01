Хет-трик Гики принес «Бостону» победу над «Вегасом»

«Бостон» выиграл у «Вегаса» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:4. «Брюинз» прервали свою неудачную серию из трех поражений.

Канадский форвард Морган Гики оформил хет-трик и стал первой звездой встречи.

«Бостон» с 84 очками лидирует в Восточной конференции. «Вегас» идет пятым в Западной конференции — 73 очка.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Бостон» — «Вегас» — 5:4 (3:0, 1:3, 1:1)

Голы: Гики — 11 (Фредерик), 14:34 — 1:0. Боквист — 4 (Лауко, Шаттенкирк), 15:04 — 2:0. Гики — 12 (Пастрняк, Хейнен), 16:54 — 3:0. Коттер — 7 (Руа, Теодор), 21:48 — 3:1. Пьетранджело — 5 (Маршессо, Бриссон), 26:57 — 3:2. Гики — 13 (Пастрняк, Грызлик), 36:32 — 4:2. Амадио — 11 (Стивенсон, Макнэбб), 37:46 — 4:3. Стивенсон — 13 (мен., Уайтклауд), 45:01 — 4:4. Лорей — 4 (бол., Шаттенкирк, Койл), 55:23 — 5:4.

Вратари: Суэймен — Хилл (58:09).

Штраф: 4 — 4.

Броски: 32 (16+7+9) — 36 (8+15+13).

Наши: — - Барбашев (15.33/0/0).

1 марта. Бостон. TD Garden. 17850 зрителей.