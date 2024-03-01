«Тампа» в овертайме проиграла «Баффало». Кучеров набрал одно очко

«Тампа» на своем льду потерпела поражение от «Баффало» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 2:3 ОТ. «Лайтнинг» проиграли вторую встречу подряд.

Российский нападающий «Тампы» Никита Кучеров набрал одно очко и увеличил отрыв от Нэйтана Маккиннона в списке бомбардиров — 104 очка против 98. Российский голкипер Андрей Василевский отразил 20 из 23 бросков.

«Баффало» набрал 60 очков и занимает 13-е место в Восточной конференции. «Тампа» идет на 7-й строчке — 70 очков.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Тампа-Бэй» — «Баффало» — 2:3 ОТ (1:1, 1:0, 0:1, 0:1)

Голы: Пойнт — 31 (бол., Кучеров, Хедман), 8:12 — 1:0. Так — 17, 10:59 — 1:1. Чаффи — 3 (Чернак, Чирелли), 37:18 — 2:1. Томпсон — 18 (бол., Далин), 51:33 — 2:2. Далин — 15 (бол., Миттельштадт, Гринуэй), 61:42 — 2:3.

Вратари: Василевский — Луукконен.

Штраф: 6 — 6.

Броски: 23 (8+8+7+0) — 23 (5+7+9+2).

Наши: Кучеров (23.21/4/-1) — -.

1 марта. Тампа. Amalie Arena. 19092 зрителя.