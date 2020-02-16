Тодд Рирден: «Иметь в команде такого игрока, как Овечкин, — это роскошь»
Главный тренер «Вашингтона» Тодд Рирден дал понять, что не беспокоится о безголевой серии капитана команды Александра Овечкина. Россиянин не набирает очков четыре игры подряд и никак не может преодолеть рубеж в 700 шайб в НХЛ (на данный момент их 698).
— Алекс в двух последних матчах создал себе массу отличных возможностей, — цитирует русскоязычная версия сайта НХЛ Рирдена. — Его игра как раз тревожит меня сейчас меньше всего. Попал в штангу, несколько раз не повезло с рикошетами. Он оказывается в нужных местах, для него это главное. Меня больше беспокоит другое: у нас есть четыре тройки нападения, которые должны его поддержать.
Иметь в команде такого игрока, как Алекс — это роскошь. Одно то, что мы с вами обсуждаем очередной исторический рубеж, к которому он приближается — это реальность наличия звездного хоккеиста. Чем лучше мы будем распоряжаться шайбой, тем больше возможностей дадим ему поскорее преодолеть и эту веху в карьере.
Дополнительная информация:
https://www.nhl.com/ru/news/ovechkin-scoreless-vs-avs-but-plays-ultimate-teammate/c-315138092