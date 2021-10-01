Ткачев признан первой звездой матча «Лос-Анджелес» — «Вегас»
09:11
Форвард «Лос-Анджелеса» Владимир Ткачев стал первой звездой товарищеского матча предсезонки НХЛ против «Вегаса» (3:1).
25-летний россиянин отметился двумя результативными передачами. Второй звездой стал вратарь «Кингз» Гаррет Спаркс, третья звезда — их одноклубник Габриэль Виларди.
В следующем матче предсезонки команды вноовь сыграют друг с другом. Встреча пройдет 2 октября.
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