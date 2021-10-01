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Шайба Мироманова не спасла «Вегас» от поражения в матче с «Лос-Анджелесом»

08:00
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«Лос-Анджелес» в товарищеском матче на предсезонке НХЛ обыграл «Вегас» со счетом 3:1.

В составе «Кингз» отличились Брендан Лемье, Лиас Андерссон и Артур Калиев с передачи Владимира Ткачева. «Рыцари» ответили точным броском Даниила Мироманова.

В следующем матче предсезонки команды вноовь сыграют друг с другом. Встреча пройдет 2 октября.

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Сергей Разин все материалы автора

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