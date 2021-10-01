Шайба Мироманова не спасла «Вегас» от поражения в матче с «Лос-Анджелесом»
08:00
«Лос-Анджелес» в товарищеском матче на предсезонке НХЛ обыграл «Вегас» со счетом 3:1.
В составе «Кингз» отличились Брендан Лемье, Лиас Андерссон и Артур Калиев с передачи Владимира Ткачева. «Рыцари» ответили точным броском Даниила Мироманова.
В следующем матче предсезонки команды вноовь сыграют друг с другом. Встреча пройдет 2 октября.
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