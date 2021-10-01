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На украденные деньги Радулова мошенники купили акции кипрских компаний

14:51
Александр Радулов. Фото Getty Images
Александр Радулов. Фото Getty Images
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У форварда «Далласа» Александра Радулова украли деньги из «Транснационального банка».

По сведениям Telegram-канала «База», на украденные деньги мошенники купили акции кипрских компаний. В этом подозревают председателя совета директоров банка Сергея Кононова. Сообщается, что после того, как у банка отозвали лицензию, Кононов распоряжался деньгами Радулова как своими. Банкир с 2013 по 2015 год вместе с другими сотрудниками вывел со счета Радулова 166 миллионов рублей.

При этом, по словам адвоката Радулова, за 8 лет форвард перевел на счета банка около 1,5 миллиарда рублей.

Сейчас на Кононова заведено уголовное дело по статье «Отмывание денежных средств групой лиц в особо крупном размере».

Дополнительная информация:

https://t.me/bazabazon/8292

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Сергей Разин все материалы автора

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