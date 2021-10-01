На украденные деньги Радулова мошенники купили акции кипрских компаний
14:51
У форварда «Далласа» Александра Радулова украли деньги из «Транснационального банка».
По сведениям Telegram-канала «База», на украденные деньги мошенники купили акции кипрских компаний. В этом подозревают председателя совета директоров банка Сергея Кононова. Сообщается, что после того, как у банка отозвали лицензию, Кононов распоряжался деньгами Радулова как своими. Банкир с 2013 по 2015 год вместе с другими сотрудниками вывел со счета Радулова 166 миллионов рублей.
При этом, по словам адвоката Радулова, за 8 лет форвард перевел на счета банка около 1,5 миллиарда рублей.
Сейчас на Кононова заведено уголовное дело по статье «Отмывание денежных средств групой лиц в особо крупном размере».
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