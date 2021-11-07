Ткачак забросил крутую шайбу в ворота Шестеркина. Видео

«Калгари» обыграл «Рейнджерс» со счетом 6:0 в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Нападающий «Калгари» Мэттью Ткачак забросил эффектную шайбу в ворота «Рейнджерс». В этот момент он находился спиной к воротам.

В этой встрече Ткачак набрал 4 (1+3) очка.

«Калгари» с 17 очками занимает второе место в Западной конференции, «Рейнджерс» с 15 очками — на четвертой строчке Востока.