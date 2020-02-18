Ти Джей Оши: «Мы старались играть в тело, но делали это на недостаточно высоком уровне»
Форвард «Вашингтона» Ти Джей Оши рассказал о причинах поражения в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Вегасом» (2:3).
— Знаете, после Рождества и уж точно после «Матча звезд» хорошие команды переключают коробку на нужную передачу, — цитирует Оши официальный сайт НХЛ. — Это видно прямо со стартового вбрасывания. Все взбудоражены, готовы играть как надо. Во всяком случае, против нас. Сегодня соперники стали забрасывать шайбы нам за спины. Мы старались играть в тело, но делали это на недостаточно высоком уровне.
Форвард «Кэпиталз» Александр Овечкин не отметился результативными действиями. Его безголевая серия достигла пяти матчей.
Дополнительная информация:
https://www.nhl.com/ru/news/ovechkin-scoreless-for-fifth-game-in-a-row-caps-in-a-rut/c-315203930