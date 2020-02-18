Ти Джей Оши: «Мы старались играть в тело, но делали это на недостаточно высоком уровне»

Форвард «Вашингтона» Ти Джей Оши рассказал о причинах поражения в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Вегасом» (2:3).

— Знаете, после Рождества и уж точно после «Матча звезд» хорошие команды переключают коробку на нужную передачу, — цитирует Оши официальный сайт НХЛ. — Это видно прямо со стартового вбрасывания. Все взбудоражены, готовы играть как надо. Во всяком случае, против нас. Сегодня соперники стали забрасывать шайбы нам за спины. Мы старались играть в тело, но делали это на недостаточно высоком уровне.

Форвард «Кэпиталз» Александр Овечкин не отметился результативными действиями. Его безголевая серия достигла пяти матчей.