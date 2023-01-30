Таварес проводит тысячный матч в НХЛ

«Торонто» в матче регулярного чемпионата НХЛ встречается с «Вашингтоном».

Для форварда «Мэйпл Ливз» Джона Тавареса это тысячный матч в НХЛ. В лиге, помимо «Торонто», он выступал за «Айлендерс».

В 999 матчах 32-летний канадец набрал 944 (412+532) очка.