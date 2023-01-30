Таварес проводит тысячный матч в НХЛ
«Торонто» в матче регулярного чемпионата НХЛ встречается с «Вашингтоном».
Для форварда «Мэйпл Ливз» Джона Тавареса это тысячный матч в НХЛ. В лиге, помимо «Торонто», он выступал за «Айлендерс».
В 999 матчах 32-летний канадец набрал 944 (412+532) очка.
Welcome to the club, Johnny T! ?— NHL (@NHL) January 29, 2023
Congratulations to John Tavares (@91Tavares) on reaching 1,000 games played in the NHL! pic.twitter.com/wpuwFb5yZZ
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|И
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|1
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|49
|32
|17
|68
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|Рейнджерс
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|27
|22
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|Вашингтон
|51
|26
|25
|58
|5
|Питтсбург
|49
|24
|25
|57
|6
|Айлендерс
|52
|25
|27
|55
|7
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|51
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|50
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|11
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|Торонто
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|30
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|3
|Тампа-Бэй
|48
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|6
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|48
|21
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|50
|7
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|49
|23
|26
|49
|8
|Монреаль
|50
|20
|30
|44
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Даллас
|51
|28
|23
|66
|2
|Виннипег
|51
|31
|20
|63
|3
|Миннесота
|48
|27
|21
|58
|4
|Колорадо
|48
|27
|21
|57
|5
|Нэшвилл
|48
|24
|24
|54
|6
|Сент-Луис
|50
|23
|27
|49
|7
|Аризона
|50
|16
|34
|38
|8
|Чикаго
|48
|15
|33
|34
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Сиэтл
|49
|29
|20
|63
|2
|Вегас
|51
|29
|22
|62
|3
|Лос-Анджелес
|52
|28
|24
|62
|4
|Эдмонтон
|50
|28
|22
|60
|5
|Калгари
|50
|24
|26
|57
|6
|Ванкувер
|49
|20
|29
|43
|7
|Сан-Хосе
|51
|15
|36
|41
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|Анахайм
|50
|16
|34
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7.02
8.02
|30.01
|01:00
|
Каролина – Бостон
|- : -
|30.01
|01:00
|
Торонто – Вашингтон
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Снайперы
Вратари (КН)
|И
|О
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|50
|92
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|48
|76
|
|
Никита Кучеров
Тампа-Бэй
|48
|72
|И
|Г
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|50
|41
|
|
Давид Пастрняк
Бостон
|49
|38
|
|
Тэйдж Томпсон
Баффало
|49
|34
|И
|КН
|
|
Линус Ульмарк
Бостон
|31
|1.86
|
|
Джейк Эттингер
Даллас
|38
|2.26
|
|
Филип Густавссон
Миннесота
|19
|2.26
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