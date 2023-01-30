Лингрен сменил Кемпера в воротах «Вашингтона» после четырех пропущенных шайб от «Торонто»

«Вашингтон» в матче регулярного чемпионата НХЛ встречается с «Торонто».

На 35-й минуте встречи вратарь Чарли Лингрен сменил Дарси Кемпера после четырех пропущенных шайб за 13 минут.

На момент замены счет в матче был 4:1 в пользу «Торонто».