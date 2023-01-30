Овечкин выйдет в первом звене «Вашингтона» на матч с «Торонто»

«Вашингтон» в матче регулярного чемпионата НХЛ на выезде сыграет «Торонто».

В составе «Кэпиталз» в первом звене выйдет форвард Алекснадр Овечкин, защитник Дмитрий Орлов и форвард Евгений Кузнецов — во втором звене.

Вратарь «Мэйпл Ливз» Илья Самсонов, выступавший за «Вашингтон» с 2019 по 2022 год, выйдет в стартовом составе.

Матч «Торонто» — «Вашингтон» пройдет сегодня, 30 января и начнется в 1.00 мск.