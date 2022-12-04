Тарасенко забросил шайбу в ворота «Питтсбурга» в матче НХЛ

«Сент-Луис» отыграл одну шайбу в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Питтсбурга». На 9-й минуте второго периода счет стал 2:4 в пользу «Пингвинз».

Заброшенной шайбой отметился российский нападающий Владимир Тарасенко. Для него этот гол стал шестым в этом сезоне.