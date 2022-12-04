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Сегодня, 06:15

Овечкин сыграл 1300-й матч в НХЛ. Ему осталась одна игра до рекорда Гончара

Евгений Козинов
Корреспондент
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Александр Овечкин.
Фото USA Today Sports

Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин сыграл в сегодняшнем матче регулярного чемпионата НХЛ с «Калгари».

Для 37-летнего россиянина эта встреча стала 1300-й за карьеру в североамериканской лиге. По этому показателю он занимает 66-е место.

На 65-й строчке располагается российский защитник Сергей Гончар, который в свое время сыграл 1301 матч в НХЛ.

Рекордсменом лиги по количеству матчей является Патрик Марло. За свою карьеру канадец сыграл 1779 матчей.

Александр Овечкин
Хоккей
НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз
5
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4 Питтсбург 25 13 12 30
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7 Филадельфия 25 8 17 21
8 Коламбус 22 8 14 18
Атлантический дивизион И В П О
1 Бостон 23 20 3 40
2 Торонто 26 15 11 36
3 Тампа-Бэй 24 15 9 31
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5 Флорида 24 11 13 26
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7 Оттава 24 10 14 21
8 Баффало 24 10 14 21
Центральный дивизион И В П О
1 Даллас 24 14 10 32
2 Виннипег 22 14 8 29
3 Колорадо 22 13 9 27
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2 Сиэтл 23 15 8 33
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Тампа-Бэй – Торонто
 4 : 3 ОТ
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Филадельфия – Нью-Джерси
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 5 : 3
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