Овечкин сыграл 1300-й матч в НХЛ. Ему осталась одна игра до рекорда Гончара

Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин сыграл в сегодняшнем матче регулярного чемпионата НХЛ с «Калгари».

Для 37-летнего россиянина эта встреча стала 1300-й за карьеру в североамериканской лиге. По этому показателю он занимает 66-е место.

На 65-й строчке располагается российский защитник Сергей Гончар, который в свое время сыграл 1301 матч в НХЛ.

Рекордсменом лиги по количеству матчей является Патрик Марло. За свою карьеру канадец сыграл 1779 матчей.