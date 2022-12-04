Бучневич забросил восьмую шайбу в этом сезоне НХЛ

«Сент-Луис» забросил одну шайбу в первом периоде матча регулярного чемпионата НХЛ против «Питтсбурга».

На 13-й минуте игры голом отметился российский нападающий Павел Бучневич. Он сократил отставание своей команды до одной шайбы — 1:2.

Для 27-летнего россиянина эта заброшенная шайба стала восьмой в текущем сезоне.